Стауффер о Виртанене: «Вашингтон» интересовался, думаю. Вероятно, было 5 заинтересованных команд»

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«Вашингтон» интересовался Джейком Виртаненом.

Об этом сообщил журналист Боб Стауффер.

«Вокруг Джейка Виртанена разгорелась дискуссия... Существовало мнение, что, вероятно, было пять [заинтересованных] команд.

Я думаю, что «Вашингтон» был командой, которая интересовалась», – приводит слова Стауффера Washington Hockey Now со ссылкой на эфир CHED 630’s Oilers Now.

Стауффер добавил, что игрок может перейти в «Эдмонтон» или «Калгари».

Ранее стало известно, что экс-форвард «Ванкувера» и «Спартака» был признан невиновным в сексуальном насилии. 

Суд присяжных признал Виртанена невиновным в сексуальном насилии. Экс-игрок «Ванкувера» и «Спартака» плакал, когда зачитывался приговор

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