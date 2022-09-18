Стауффер о Виртанене: «Вашингтон» интересовался, думаю. Вероятно, было 5 заинтересованных команд»

«Вашингтон» интересовался Джейком Виртаненом.
Об этом сообщил журналист Боб Стауффер.
«Вокруг Джейка Виртанена разгорелась дискуссия... Существовало мнение, что, вероятно, было пять [заинтересованных] команд.
Я думаю, что «Вашингтон» был командой, которая интересовалась», – приводит слова Стауффера Washington Hockey Now со ссылкой на эфир CHED 630’s Oilers Now.
Стауффер добавил, что игрок может перейти в «Эдмонтон» или «Калгари».
Ранее стало известно, что экс-форвард «Ванкувера» и «Спартака» был признан невиновным в сексуальном насилии.
Суд присяжных признал Виртанена невиновным в сексуальном насилии. Экс-игрок «Ванкувера» и «Спартака» плакал, когда зачитывался приговор