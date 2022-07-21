Защита Виртанена считает, что половой акт игрока и девушки произошел по обоюдному согласию. Женщина заявила, что хотела привлечь хоккеиста к ответственности

Защита Джейка Виртанена утверждает, что сексуальный контакт хоккеиста и девушки произошел по обоюдному согласию.

В Канаде продолжается разбирательство по делу бывшего нападающего «Ванкувера» и . Хоккеист обвиняется в сексуальном насилии. Дело слушается в Верховном суде провинции Британская Колумбия.

Дата предполагаемого инцидента – 26 сентября 2017 года. Полиция Ванкувера начала расследование в мае 2021 года – после того, как 23-летняя женщина подала жалобу.

«Хочу предположить: поднявшись в гостиничный номер мистера Виртанена, вы пошли туда, чтобы заняться с ним сексом, и что у вас действительно был с ним половой акт по обоюдному согласию», – сказал адвокат игрока Брок Мартланд.

«Нет», – ответила женщина, чье имя не разглашается.

В суде выяснилось, что Виртанен и девушка встретились в 2017 году, обменялись телефонами и поддерживали связь с помощью текстовых сообщений.

В 2017 году девушка приехала в Ванкувер, чтобы навестить семью, друзей и провести фотосессию, и написала Виртанену, чтобы увидеться. Он забрал ее из дома ее друга и отвез в свой гостиничный номер.

По словам Мартланда, женщина использовала имя Виртанена, чтобы привлечь внимание к этой ситуации.

«Вы знали, что спровоцируете огромное количество стыда и гнева, которое будет направлено на него», – сказал адвокат хоккеиста.

«Я хотела, чтобы его привлекли к ответственности, да. Все это началось из-за того, что он сделал. Если бы он принял мое «нет» в качестве ответа, я бы ушла. И ничего бы этого не случилось», – ответила девушка.

«Ты ненавидишь Джейка Виртанена?» – задал вопрос адвокат.

«Честно говоря, да», – сказала девушка.