Сафонов об «Ак Барсе»: «Все хотят играть в более интересный и хороший хоккей. Надо исправить ошибки»

поделился мыслями в преддверии матча против «Спартака».

Игра состоится сегодня, 18 сентября. Начало – в 17:00 по московскому времени.

– Как оценивате стартовую домашнюю серию команды?

– Во всех матчах мы взяли очки. Конечно, плохо, что первую игру с Минском проиграли. Но главное то, что дальше выиграли.

Да, может, по игре не все удачно складывается, дотягиваем до овертайма. Надо исправить свои ошибки, и игра наладится.

– Довольны ли качеством игры?

– Все хотят играть в более интересный и хороший хоккей. Надеюсь, переломный момент случился или произойдет в ближайшее время.

– Насколько сказывается возвращение в состав команды?

– Да, безусловно, Зарипов вносит свои коррективы в раздевалке, находит правильные слова, подбадривает. В этом плане Данис – настоящий капитан, его появление на льду всегда на пользу команде.

– Что скажете о «Спартаке»?

– Тяжело судить по предсезонке, мы провели с ними два матча. Сейчас команда будет играть совсем по-другому. Тренерский штаб скажет, как нужно действовать против сегодняшнего , – сказал нападающий .