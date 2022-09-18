Кагарлицкий об «Ак Барсе»: «Разговариваем, что надо поменьше удаляться, но пока не получается. Хорошо, меньшинство работает»

считает, что «Ак Барсу» нужно улучшать дисциплину.

Форвард ответил на вопросы после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с минским (3:2 ОТ).

– Выиграли – хорошо. Молодцы, всех с победой!

– Как перестраивались, пропустив неожиданный гол?

– Голы не бывают ожидаемые или неожидаемые. Я плохо сыграл в эпизоде со вторым голом, проиграл борьбу с игроком. Нечего добавить по этому поводу по голам.

– Много удалений, 17 за первые два периода. Чем это можно объяснить?

– Не знаю, чем это объяснить. Мы вообще разговариваем, что надо поменьше удаляться. Но пока не получается. Хорошо, что у нас меньшинство работает. Ребята делают много хорошей работы в меньшинстве. Поэтому за счет них удалось выстоять.

– «Сибирь» недавно принимала «Авангард». Там две шайбы в меньшинстве забросили Чесалин и Литовченко. Вдохновились этим? Две шайбы у Галимова и Петрова.

– Нет. Я игру не видел. Просто в моментах ребята здорово сыграли. Семёнов отдал передачи хорошие, и пацаны здорово исполнили. Никем не вдохновлялись, просто хорошо сыграли.

– Второй период, так скажем, аномалия: 11 бросков, 2 гола в меньшинстве. Наверное, редко такое в карьере бывает. Или было?

– Я не знаю, я за статистикой не слежу. Хорошо, что выиграли, – сказал нападающий .