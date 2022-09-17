Хафизуллин о Зарипове: «Играл бы до 50 на его месте. Мало игроков, которые могут сделать момент из ничего»

Защитник высказался о победе над минским «Динамо» (3:2 ОТ).

– Впечатления по игре? Победа волевая, 2 гола в меньшинстве.

– Многовато удалений. Сегодня, мне кажется, играли лучше, чем до этого. Но, конечно, многовато удалений. Это ломает игру. Кто играет, кто-то не играет, расслаиваются смены. Тем более, когда удаления во втором периоде, там тяжело поменяться. В этом плане надо подправить.

– За счет чего все-таки вытащили? Пока не идет в большинстве, забили с контратак в 4 на 5.

– Когда играешь пять на четыре, велики шансы пропустить. Мы это доказали пару игр назад, когда в меньшинстве пропустили. И у них то же самое. На самом деле, это кажется, что вроде как большинство, но когда один защитник на синей линии, то помощи у него никакой нет. И там любой провал – это опасный момент. И у нас сегодня в большинстве было пару моментов.

– Пять на четыре – это позиционная игра. И в пять на пять, «Ак Барса», кажется тяжело забивает. Пока конек – это атака с ходу?

– Да. Атака с ходу зависит от быстрых нападающих, и они у нас есть.

– Второе звено Семенова стало номинально первым. Уже 5 голов забили до этого матча.

– Я не знаю насчет этого. Номинальное? До этого звено Сафонова выходило первым на вбрасывания. Это вообще ни о чем не говорит.

– Гол Семенова чуть-чуть расстроил?

– Незасчитанный? Конечно, расстроились.

– В овертайме сняли вратаря. Каково это? Это же огромный риск. Барберио мог забить в пустые.

– Во-первых, из той зоны под давлением тяжело попасть в пустые ворота. Надо шайбу отнять, придержать и так далее. Опять же зависит от наших игроков, как они будут быстро делать подбор в той зоне. Риск есть риск, но ничего страшного.

– Зарипов дебютировал. Казалось, даже смены переигрывал в хорошем смысле слова.

– Я бы на его месте до пятидесяти играл. Таких мало игроков, которые могут сделать момент из ничего. На самом деле он улучшает игру нашей команды.

– Что скажете о Радулове?

– Забил победный гол, молодчик, – сказал Хафизуллин.