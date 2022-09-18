Капитан «Вегаса» Стоун о проблемах со спиной: «Чувствую себя неплохо. Не готов на 100%, но я на правильном пути»

надеется сыграть за в первом матче сезона.

В прошлом сезоне 30-летний капитан «Голден Найтс» провел только 37 матчей в регулярном чемпионате (30 очков, 9+21) из-за проблем со спиной.

В мае нападающий перенес операцию.

«Я чувствую себя очень неплохо. Готов ли я на 100 процентов? Нет, пока нет. Но чувствую себя прекрасно. Только это нужно еще проверить в тренировочном лагере.

Если говорить о восстановлении в целом, то все лето я взбирался на гору. Кажется, что я довольно близок к вершине.

Как могу охарактеризовать процесс? Медленно. Долго. Скучно. Но так или иначе, я на правильном пути. Сейчас самое главное – это психология.

Те моменты, когда я не мог даже пошевелиться, все еще сидят в голове», – рассказал Стоун.