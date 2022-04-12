Стоун может вернуться в состав «Вегаса» в матче с «Ванкувером». Он пропустил 2 месяца из-за травмы спины

может вернуться в состав в матче с «Ванкувером», он пропустил 2 месяца.

Нападающий не играл с 8 февраля из-за травмы спины.

Решение об участии капитана «Голден Найтс» в этой игре будет принято непосредственно перед ее началом.

«Он очень важен для нас, и мы скучали по нему. Даже если он и не готов на 100%, нам все равно очень приятно, что он вернулся в общую группу», – сказал главный тренер «Вегаса» .

В 28 матчах в текущем сезоне 29-летний Стоун набрал 28 (8+20) очков при полезности «+7».