Стоун может вернуться в состав «Вегаса» в матче с «Ванкувером». Он пропустил 2 месяца из-за травмы спины

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Марк Стоун может вернуться в состав «Вегаса» в матче с «Ванкувером», он пропустил 2 месяца.

Нападающий не играл с 8 февраля из-за травмы спины. 

Решение об участии капитана «Голден Найтс» в этой игре будет принято непосредственно перед ее началом. 

«Он очень важен для нас, и мы скучали по нему. Даже если он и не готов на 100%, нам все равно очень приятно, что он вернулся в общую группу», – сказал главный тренер «Вегаса» Питер Дебур

В 28 матчах в текущем сезоне НХЛ 29-летний Стоун набрал 28 (8+20) очков при полезности «+7». 

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