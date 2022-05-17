Капитан «Вегаса» Стоун, скорее всего, перенесет операцию на спине. Он должен быть готов к старту сезона

Капитан , скорее всего, перенесет операцию на спине.

Об этом сообщил генменеджер «Голден Найтс» Келли МакКриммон.

Ожидается, что в таком случае 30-летний нападающий будет готов к старту тренировочного лагеря команды осенью.

«Я думаю, что это отличная новость. Я надеялся, что именно так может выглядеть решение проблемы… Я уверен, что он тоже доволен.

Реабилитация будет проходить в течение межсезонья. Опять же, пока нельзя сказать наверняка, но это, безусловно, наиболее вероятный исход на данный момент», – сказал МакКриммон.

В минувшем регулярном чемпионате форвард набрал 30 (9+21) очков в 37 играх, пропустив более половины сезона из-за травм. В феврале он выбыл на 2 месяца из-за травмы спины.

«Вегас» впервые в истории клуба не попал в плей-офф.