Тафгай «Куньлуня» Хант о своей роли в команде: «Моя задача – нести ей энергию, жизнь»

Тафгай Гарет Хант считает своей задачей привнесение в команду энергии.

«Чувствую ли я недостаток конкуренции в КХЛ? Нет, абсолютно. Это очень сильная лига. Я стараюсь приносить команде пользу всеми возможными способами, а не только драками.

Каждый день работаю над тем, чтобы улучшать свою игру. Но команда первостепенна. Я здесь для того, чтобы делать все возможное для победы моей команды. Мне доставляет большое удовольствие забивать голы, помогать команде, защищать своих партнеров.

Моя задача – нести команде энергию, жизнь», – сказал Хант.

За 6 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ канадец не набрал ни одного очка и получил 43 минуты штрафа.