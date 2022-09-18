Тафгай «Куньлуня» Хант о своей роли в команде: «Моя задача – нести ей энергию, жизнь»

Теги драки КХЛ Куньлунь Ред Стар Чемпионат.com Гарет Хант Хоккей

Тафгай «Куньлуня» Гарет Хант считает своей задачей привнесение в команду энергии. 

«Чувствую ли я недостаток конкуренции в КХЛ? Нет, абсолютно. Это очень сильная лига. Я стараюсь приносить команде пользу всеми возможными способами, а не только драками.

Каждый день работаю над тем, чтобы улучшать свою игру. Но команда первостепенна. Я здесь для того, чтобы делать все возможное для победы моей команды. Мне доставляет большое удовольствие забивать голы, помогать команде, защищать своих партнеров.

Моя задача – нести команде энергию, жизнь», – сказал Хант.

За 6 игр в Фонбет Чемпионате КХЛ канадец не набрал ни одного очка и получил 43 минуты штрафа.

 

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