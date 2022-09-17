Хант о роли миротворца: «Не против нее. Не хочу, чтобы партнерами по команде пользовались, всегда вступаюсь»

Нападающий Гарет Хант высказался о своей роли миротворца.

– На пресс-конференции после домашнего матча с «Сибирью» главный тренер (Грег Айэленд – прим.) называл вас миротворцем. Как относитесь к такому званию? Клуб ведь даже выпустил футболку с принтом «Гарет Хант – миротворец», планируете ли приобрести такую?

– Я однозначно куплю парочку! Не против такой роли. Не хочу, чтобы моими партнерами по команде пользовались. Если буду тем, с кем полезут драться, то я в деле. Всегда вступаюсь за свою команду. Я наслаждаюсь этой ролью миротворца.

– Что, кстати, произошло в том матче? – Когда мы уходили со льда, обе команды делали это одновременно. Игрок придержал одного из наших ребят, я вступился в попытке восстановить мир. Оба хоккеиста были дисквалифицированы и признаны зачинщиками. Теперь у нас около 30 охранников в проходе. Не думаю, что подобное повторится, – сказал Хант.