Хант о роли миротворца: «Не против нее. Не хочу, чтобы партнерами по команде пользовались, всегда вступаюсь»

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Нападающий «Куньлуня» Гарет Хант высказался о своей роли миротворца. 

– На пресс-конференции после домашнего матча с «Сибирью» главный тренер (Грег Айэленд – прим.) называл вас миротворцем. Как относитесь к такому званию? Клуб ведь даже выпустил футболку с принтом «Гарет Хант – миротворец», планируете ли приобрести такую?

– Я однозначно куплю парочку! Не против такой роли. Не хочу, чтобы моими партнерами по команде пользовались. Если буду тем, с кем полезут драться, то я в деле. Всегда вступаюсь за свою команду. Я наслаждаюсь этой ролью миротворца.

– Что, кстати, произошло в том матче?   – Когда мы уходили со льда, обе команды делали это одновременно. Игрок «Сибири» придержал одного из наших ребят, я вступился в попытке восстановить мир. Оба хоккеиста были дисквалифицированы и признаны зачинщиками. Теперь у нас около 30 охранников в проходе. Не думаю, что подобное повторится, – сказал Хант.

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