Кросби сыграл большую роль в том, что Малкин и «Питтсбург» продолжили переговоры (Джош Йохе)

Сидни Кросби сыграл большую роль в продолжении переговоров с «Питтсбургом».

Сегодня стало известно, что стороны договорились о контракте на 4 года со средней зарплатой 6,1 миллиона долларов.

«Судя по тому, что я слышал, сыграл большую роль в том, что обе стороны возобновили диалог после того, как в понедельник переговоры прошли неудачно», – написал журналист The Athletic Джош Йохе в соцсети.

Сообщалось, что ранее Малкин посчитал неуважительным двухлетний контракт на общую сумму 12 млн долларов, предложенный клубом.

Также утверждалось, что Евгений был опустошен из-за отсутствия прогресса в переговорах.

При этом капитан , по сообщениям, приезжал в гости к Малкину, чтобы поддержать его на фоне сложной контрактной ситуации.

Кросби выступает за «Пингвинс» с 2005 года, Малкин – с 2006 года. Вместе они выиграли с клубом 3 Кубка Стэнли (2009, 2016 и 2017 годы).