«Питтсбург» вернет логотип из 1990-х (Робо-Пингвина) на форму в рамках проекта Reverse Retro

вернет логотип из 1990-х на форму в рамках проекта Reverse Retro.

The Athletic со ссылкой на информированные источники подтвердил информацию, которая ранее распространялась в виде слухов.

Логотип, получивший прозвища «Робо-Пингвин» и «Голубь», впервые появился в сезоне-1992/93. Он был основным до 2002 года, когда уступил место вернувшемуся пингвину-хоккеисту.

Сообщалось, что многолетний капитан и владелец «Питтсбурга» относился к Робо-Пингвину скептически и был инициатором его исчезновения с формы команды.

В прошлом сезоне Лемье и его партнер Рон Беркл перестали быть основными владельцами, заключив сделку о продаже большей части акций клуба холдингу Fenway Sports Group.

Ожидается, что новый комплект формы будет основан на белой версии 1990-х годов, но основным цветом будет черный.

Свитера для проекта Reverse Retro 2.0 будут представлены в октябре. Участие в нем примут все клубы , комплекты формы будут использоваться ими в нескольких матчах в новом сезоне.

Концепт: Hockey Militia