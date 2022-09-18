«Питтсбург» вернет логотип из 1990-х (Робо-Пингвина) на форму в рамках проекта Reverse Retro

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«Питтсбург» вернет логотип из 1990-х на форму в рамках проекта Reverse Retro.

The Athletic со ссылкой на информированные источники подтвердил информацию, которая ранее распространялась в виде слухов. 

Логотип, получивший прозвища «Робо-Пингвин» и «Голубь», впервые появился в сезоне-1992/93. Он был основным до 2002 года, когда уступил место вернувшемуся пингвину-хоккеисту. 

Сообщалось, что многолетний капитан и владелец «Питтсбурга» Марио Лемье относился к Робо-Пингвину скептически и был инициатором его исчезновения с формы команды. 

В прошлом сезоне Лемье и его партнер Рон Беркл перестали быть основными владельцами, заключив сделку о продаже большей части акций клуба холдингу Fenway Sports Group. 

Ожидается, что новый комплект формы будет основан на белой версии 1990-х годов, но основным цветом будет черный. 

Свитера для проекта Reverse Retro 2.0 будут представлены в октябре. Участие в нем примут все клубы НХЛ, комплекты формы будут использоваться ими в нескольких матчах в новом сезоне. 

Концепт: Hockey Militia

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