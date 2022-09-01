Нильс Лундквист хочет обмена из «Рейнджерс» и вряд ли приедет в тренировочный лагерь команды

рассматривают варианты обмена защитника Нильса Лундквиста.

Маловероятно, что 22-летний шведский хоккеист появится в тренировочном лагере команды до совершения сделки по обмену.

Генеральный менеджер нью-йоркцев Крис Друри находится на связи с агентом игрока Клодом Лемье, чтобы произвести обмен с командой, в которой Лундквист получить возможность побороться за место в топ-4 защитников и в спецбригаде большинства.

В прошлом сезоне Лундквист провел 25 матчей за «Рейнджерс» в регулярном чемпионате и набрал 4 (1+3) очка при полезности «плюс 4».

У хоккеиста действует контракт новичка с кэпхитом 925 тысяч долларов.