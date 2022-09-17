Алексей Дементьев: «Очень мудрые и грамотные слова Билла Дэйли дают надежду, что сборная России будет участвовать в Кубке мира»

отреагировал на слова Билла Дэйли о Кубке мира.

Заместитель комиссионера заявил, что лига хотела бы найти вариант, при котором российские игроки смогут принять участие в этом турнире.

– Данное высказывание вписывается в канву прагматичных представлений о хоккее и хоккеистах в НХЛ. Очень мудрые и грамотные слова, сказанные таким руководителем, дают достаточно серьезную надежду, что наша сборная будет участвовать в Кубке мира.

Давайте подождем и в скором времени мы увидим результат. Конгресс Международной федерации хоккея будет в конце сентября – начале октября и там будут принимать решения по поводу участия сборных России и Беларуси в международных турнирах. Далее ситуация будет более ясна.

– Решение ИИХФ может как-то повлиять на НХЛ?

– Как раз наоборот – НХЛ может повлиять на ИИХФ. Международная федерация хоккея финансово очень сильно зависит от НХЛ. Соглашения, подписанные между ИИХФ, НХЛ и Европейской федерацией хоккея, позволяют именно Международной федерации зарабатывать. Поэтому здесь руководит Национальная хоккейная лига.

Сама инициатива возвращения России в орбиту международных соревнований связана с проведением Кубка мира, – сказал агент и хоккейный эксперт.