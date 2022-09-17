Плющев уверен, что Россия сыграет на Кубке мира: «В НХЛ не закрыли лазейки‑дверки и не визжат, как европейцы. Для них это бизнес, который не всегда зависит от политики»

уверен, что сборная России примет участие в Кубке мира-2024.

В августе ИИХФ заявила, что не планирует допускать российские и белорусские команды к турнирам под своей эгидой в 2023 году. Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига хочет найти вариант, при котором российские хоккеисты смогут поучаствовать в турнире.

«НХЛ не имеет никакого отношения к ИИХФ, поэтому может принимать собственные решения. Они организуют турнир, в котором принимают участие лучшие представители хоккейного мира. Турнир проводится не каждый год, поэтому НХЛ хочет видеть сборные из топ‑10. Чтобы при этом ни у кого не было возможности сказать: «Что вы там провели? Этих не было, других тоже».

НХЛ просто хочет провести мира на самом высоком уровне. Последний раз он был разыгран в 2016‑м. Для них это бизнес, который не всегда зависит от политических решений. В том, что сборная России примет участие в Кубке мира, у меня нет сомнений.

Раз они заговорили об этом, значит предполагают, что снизится накал, который сейчас есть в Европе. В НХЛ не закрыли лазейки‑дверки и не визжат, как некоторые европейцы, которые даже своим ребятам запрещают выступать у нас, нарушая все возможные подписанные хартии.

Поэтому если ничего экстраординарного за оставшееся время не произойдет, сборная России сыграет на Кубке мира. Одну команду из НХЛовцев мы можем собрать. Она сможет составить конкуренцию на этом турнире», – сказал заслуженный тренер России.