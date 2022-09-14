Депутат Свищев о ЧМ без России: «Без слез не взглянешь. Нет интриги, красоты, зрителей и спонсоров. На Кубке мира будет то же самое»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира.

– Как вы думаете, организаторы Кубка мира могут отказаться от сборной России?

– Во-первых, до 2024 года надо дожить. Во-вторых, если бы российские спортсмены не были интересны американцам, то этот вопрос бы даже не обсуждался.

В условиях такой оголтелой антироссийской кампании нас бы просто не включили – и все. А российский хоккей – это мощнейшая школа, давние традиции, звезды. Американцы – это ребята бизнеса, и они ищут момент и возможность, чтобы российские хоккеисты обязательно участвовали.

Вот без сборной России прошел чемпионат мира – без слез не взглянешь. Нет интриги, красоты, зрителей и спонсоров, и все это потому, что нет нашей команды. То же самое будет на Кубке мира. А с российскими игроками прибавится зрелищность и азарт. Думаю, сейчас организаторы стараются сделать так, чтобы российская сборная участвовала.

– Есть предположение, что российские хоккеисты могут быть включены в сборную Европы.

– Это маловероятно. Главные заложники ситуации – это европейцы, их пугают, стращают Россией. Им даже близко нельзя находиться с русскими и разговаривать с ними. Поэтому играть с нашими ребятами они не будут, это нереализуемый проект из области фантастики. Гораздо проще пригласить на турнир сборную Россию, – сказал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту.