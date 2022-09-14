Николай Заварухин: «Сибирь» – лидер КХЛ. «Автомобилист» сыграет с лидером – это главная мотивация сейчас»

высказался о победе «Автомобилиста» над (4:1).

«Перетерпели начало матча, немного тяжело входили в игру, здорово, что выстояли этот момент.

Хорошо, что реализовали большинство, воспользовались ошибками соперника и забили хорошие голы. Тяжелая серия, за десять дней пять матчей. Идем дальше, каждый матч будет тяжелее.

Провальный старт матча? Немного стали больше работать, в начале встречи не было контроля шайбы, соперник здорово двигался, где-то мы в начале не успевали. Потом появился контроль шайбы, игра перешла в другое русло.

Разница между матчем дома и на выезде? Понятно, что дома и стены помогают. Не могу сказать, что у нас были плохие встречи на выезде, пусть и не было результата. В Челябинске собственные ошибки привели к поражению, а в Нижнем Новгороде имели по четыре выхода «2 в 1» и «1 в 0», могли закончить матч с положительным результатом.

Есть ли отдельная мотивация на встречу с бывшим клубом – «Сибирью»? Это лидер , и это главная мотивация сейчас – что мы играем с лидером», – сказал главный тренер екатеринбургского клуба.

«Автомобилист» выиграл 4 из 6 матчей на старте сезона. На домашнем льду – 4 победы в 4 играх