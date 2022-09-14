Глава «Авангарда» Крылов: «Доверяем Рябыкину, мы все в одной лодке. Новая команда, новый тренерский штаб, идет притирка»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин КХЛ Александр Крылов Хоккей

Александр Крылов выразил доверие Дмитрию Рябыкину на фоне пяти поражений «Авангарда» на старте сезона.

Ранее омская команда уступила «Сибири» (2:3 Б) по буллитам и проиграла во всех пяти матчах со старта Фонбет чемпионата КХЛ.

– У «Авангарда» пять поражений подряд. Что происходит?

– Ничего не происходит. Новая команда, новый тренерский штаб, происходит притирка. Происходят ошибки, к сожалению, в эти моменты мы пропускаем шайбы.

Я думаю, что все вместе мы этой ямы выкарабкаемся и будем показывать достойный хоккей, чтобы заполнять заполнять арену зрителями.

Дмитрий Рябыкин работает спокойно?

– Неспокойно, раз такие результаты.

Спокойно, мы ему доверяем, помогаем, мы все вместе находимся в одной лодке. Поэтому думаем, как исправить ошибки, которые есть, – сказал председатель совета директоров омского клуба.

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