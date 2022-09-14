Глава «Авангарда» Крылов: «Доверяем Рябыкину, мы все в одной лодке. Новая команда, новый тренерский штаб, идет притирка»

Александр Крылов выразил доверие Дмитрию Рябыкину на фоне пяти поражений «Авангарда» на старте сезона.
Ранее омская команда уступила «Сибири» (2:3 Б) по буллитам и проиграла во всех пяти матчах со старта Фонбет чемпионата КХЛ.
– У «Авангарда» пять поражений подряд. Что происходит?
– Ничего не происходит. Новая команда, новый тренерский штаб, происходит притирка. Происходят ошибки, к сожалению, в эти моменты мы пропускаем шайбы.
Я думаю, что все вместе мы этой ямы выкарабкаемся и будем показывать достойный хоккей, чтобы заполнять заполнять арену зрителями.
– Дмитрий Рябыкин работает спокойно?
– Неспокойно, раз такие результаты.
Спокойно, мы ему доверяем, помогаем, мы все вместе находимся в одной лодке. Поэтому думаем, как исправить ошибки, которые есть, – сказал председатель совета директоров омского клуба.