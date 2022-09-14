Александр Крылов: «В тренерском штабе «Авангарда» будет изменение. Объявим об этом через несколько дней»

«Авангард» добавит в тренерский штаб нового специалиста.
Об этом сообщил председатель совета директоров омского клуба Александр Крылов.
– Не планируется ли усилить тренерский штаб Рябыкина опытным специалистом?
– У нас, скорее всего, будет изменение в тренерском штабе. Думаю, через несколько дней мы объявим об этом, – передает слова Крылова корреспондент Sports.ru Антон Руднев.
Ранее омская команда уступила «Сибири» (2:3 Б) по буллитам и проиграла во всех пяти матчах со старта Фонбет чемпионата КХЛ.
Сейчас в тренерский штаб «ястребов» входят главный тренер Дмитрий Рябыкин, Олег Микульчик, Антон Курьянов, Константин Курашев и тренер вратарей Сергей Звягин.
У «Авангарда» – 5 поражений в 5 матчах. «Сибирь» дважды забила в меньшинстве (!) и вытащила серию буллитов