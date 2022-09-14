Крылов – автор первой шайбы на «G-Drive Арене». Он забил в товарищеском матче сборной «Авангарда» с «Российской прессой»

Александр Крылов стал автором первой заброшенной шайбы на «G-Drive Арене».

Председатель совета директоров отличился в товарищеском матче с «Российской прессой».

«Историческое событие для новой «G-Drive Арены»: первая заброшенная шайба! Ее автором в товарищеском матче сборной «Авангарда» с «Российской прессой» стал – с передач Глеба Трикозова и », – говорится в сообщении омского клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Первый матч «Авангарда» на новой арене пройдет 1 октября против «Сибири».