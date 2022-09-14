Бывальцев о хоккее «Трактора»: «Очень нравится наш стиль. Штаб смотрит на наше физическое состояние, старается отталкиваться от этого»

поделился мнением о стиле игры «Трактора».

– Кто в сейчас задает тренд в плане игровой модели?

– Мне очень нравится наш стиль. Хотя и говорят, что мы больше играем в обороне. Нет, мы играем так, как можем на сегодняшний день. Тренерский штаб всегда смотрит на наше физическое состояние и уже старается отталкиваться от этого.

Мне импонирует такой гибкий подход. Например, команде говорят: «Сегодня мы будем играть от атаки». А как играть в таком ключе, если у команды нет сил?

Нужно пережидать такие моменты. Иначе тебе накидают кошелку, и ты будешь сидеть собирать эти шайбы лопатой, – сказал нападающий .