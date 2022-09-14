Гимаев-младший о составе «Авангарда»: «Нужно укрепляться. Есть проблемы в линии обороны и дыра в центре»

Сергей Гимаев-младший считает, что «Авангарду» нужно немедленное усиление состава.
Клуб начал Фонбет Чемпионат КХЛ с 5 поражений подряд.
– Были ли, на ваш взгляд, позитивные подвижки в игре «Авангарда» в матче с «Сибирью»?
– Конечно, «Авангарду» нужно укреплять состав. Есть проблемы в линии обороны. У меня большое удивление вызвало то, что «ястребы» не продлили Емелина. Белов, Беляков и Ярош сильно уступают Емелину и финским защитникам, которые ушли из команды.
Галимов вместо Грубеца – это тоже неравноценная замена. Провал наблюдается в линии центральных нападающих. Да, «Авангард» продлил Корбана Найта, но во втором звене играет Алекс Бродхерст, который абсолютно не оправдывает ожиданий. Когда его подписывали, от него ждали больше. Дальше идет дыра.
Есть Малыхин, но давайте вспомним, кто был раньше у «Авангарда» на этой позиции. Это Семенов, Прохоркин и Каблуков. Считаю, что это ключевой момент.
Рябыкин долго работал под руководством Хартли, он набрался опыта и знает его систему. Боб – это тренер, который выиграл все, что только можно. Дмитрию же это только предстоит, это его дебют на посту главного тренера.
Но я думаю, что у «Авангарда» все наладится. Даже с этим составом он в состоянии набирать очки и выигрывать матчи. Но омичам нужно усиливаться и искать вратаря, центрального нападающего и защитника. Уверен, что «Авангард» попадет в плей-офф, но если их не будет, то команда не сможет побороться за Кубок Гагарина, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.
У «Авангарда» – 5 поражений в 5 матчах. «Сибирь» дважды забила в меньшинстве (!) и вытащила серию буллитов