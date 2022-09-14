Гимаев-младший о составе «Авангарда»: «Нужно укрепляться. Есть проблемы в линии обороны и дыра в центре»

считает, что нужно немедленное усиление состава.

Клуб начал Фонбет Чемпионат КХЛ с 5 поражений подряд.

– Были ли, на ваш взгляд, позитивные подвижки в игре «Авангарда» в матче с «Сибирью»?

– Конечно, «Авангарду» нужно укреплять состав. Есть проблемы в линии обороны. У меня большое удивление вызвало то, что «ястребы» не продлили Емелина. Белов, Беляков и Ярош сильно уступают Емелину и финским защитникам, которые ушли из команды.

Галимов вместо Грубеца – это тоже неравноценная замена. Провал наблюдается в линии центральных нападающих. Да, «Авангард» продлил , но во втором звене играет Алекс Бродхерст, который абсолютно не оправдывает ожиданий. Когда его подписывали, от него ждали больше. Дальше идет дыра.

Есть Малыхин, но давайте вспомним, кто был раньше у «Авангарда» на этой позиции. Это Семенов, Прохоркин и Каблуков. Считаю, что это ключевой момент.

Рябыкин долго работал под руководством Хартли, он набрался опыта и знает его систему. Боб – это тренер, который выиграл все, что только можно. Дмитрию же это только предстоит, это его дебют на посту главного тренера.

Но я думаю, что у «Авангарда» все наладится. Даже с этим составом он в состоянии набирать очки и выигрывать матчи. Но омичам нужно усиливаться и искать вратаря, центрального нападающего и защитника. Уверен, что «Авангард» попадет в плей-офф, но если их не будет, то команда не сможет побороться за Кубок Гагарина, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

У «Авангарда» – 5 поражений в 5 матчах. «Сибирь» дважды забила в меньшинстве (!) и вытащила серию буллитов