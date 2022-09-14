Андрей Коваленко о КХЛ: «Хорошо, что у нас 2-очковая система. Это гарантирует плотность в таблице и большие кубковые интриги на финише регулярки»

высказался о начислении очков в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– «Торпедо» одержало третью победу в четырех матчах. Сюрприз?

– Для кого-то это сюрприз, для меня – нет. Еще в контрольных матчах видел, что команда пытается возродить комбинационный, атакующий хоккей, он подходит нашему хоккейному коду. Так что внимательно слежу за «Торпедо» не только потому, что там играет мой сын.

Также болею за , к сожалению, у него в пяти матчах уже три поражения. Но хорошо, что у нас двухочковая система, и то же «Торпедо» с тремя победами в четырех играх совсем рядом с Ярославлем. Это гарантирует плотность в турнирной таблице и большие кубковые интриги на финише регулярного чемпионата.

– Нижний отлично отыграл два периода [с «Нефтехимиком»], вел 3:0, но в третьем остановился и едва не отдал игру – 3:2. Это тревожный сигнал на будущее – команде не хватает физики?

– Это все предположения, ответ даст лишь сезон. В третьем периоде молодежь попыталась сыграть на удержание, но здесь нужен опыт и хладнокровие, а это не совсем про нынешнее . Так что дело вряд ли в физике, – сказал олимпийский чемпион.