Гендиректор «Салавата»: «Потери весны 2022 года стали для нас основополагающими, но не катастрофическими»

Гендиректор высказался о формировании команды.

«Создание новой команды не самое сложное дело. В том смысле, что когда есть необходимость собрать достаточное количество хоккеистов.

Конечно, в зависимости от изменения внешних обстоятельств некоторого дисбаланса в составе не избежать. Тем не менее в какой-то момент ты понимаешь, что все основные и прочие составляющие команды присутствуют. Но точно известно, что все эти составляющие идеально сходятся только в головах наивных оптимистов.

Не совсем наивные представляют себе и окружающим сложные механизмы формирования команды, которые и сами-то с трудом себе представляют. Таких всегда можно узнать по задумчивому лицу и малому количеству слов.

Новая команда – это, конечно же, не абсолютное количество совершенно новых спортсменов в коллективе. Такой командой можно назвать и ту, в которой теперь отсутствует игрок, вокруг которого она и строилась.

В нашей команде потери весны 2022 года стали основополагающими. В то же время нельзя их назвать и катастрофическими. Просто многое стало иным. Вокруг этого иного перестраивается вся команда.

Новые ориентиры меняют расположение предметов. Так же происходит и в новом коллективе. Прежде чем все заработает как надо, нужно время для определения собственной ориентации каждого члена команды. Когда это все завершится, тогда и можно двигаться к цели. Здесь возможны потери времени и членов команды. Наша задача сократить эти потери.

Служит ли этот текст собственным оправданием? Абсолютно так. Не называть же его объяснением. В таком случае не все почувствуют себя удовлетворенными. Но лучше так, чем бежать за пожарной машиной», – написал Ринат Баширов.