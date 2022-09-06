Гендиректор «Салавата»: «Уже можно утвердительно ответить, что Хо-Сэнг – явление для КХЛ. Джош говорит о вещах, которые сложнее сокращения легионеров и времени перерывов»

Генеральный директор считает явлением для .

Канадский нападающий получил повреждение в первом матче сезона со СКА, из-за которого, как сообщается, может пропустить 2-3 месяца.

«Травмирована верхняя половина тела. Является ли Джош явлением (извините) для лиги? Уже сейчас можно ответить скорее утвердительно.

Заставил ли говорить о себе? Конечно, да. Такие игроки команды всегда были раздражителями для соперников.

С первых минут игры со СКА не отпускала мысль о его возможной травме. Прочитав его интервью после первого матча, сожалел о том, что мы не рассказали ему многое из того, что позволило бы быстрее адаптироваться в нашей лиге.

Вообще-то интервью появилось не сразу. Мои коллеги из пресс-службы говорили с Джошем в гостинице на разные темы просто так на протяжении полутора часов.

Когда они пересказали мне их разговор, понял, что этим надо поделиться. (Говорил он, конечно же, на много больше, чем пресс-служба могла опубликовать). Тем более это помогало объяснить причину травмы.

То, о чем говорил Джош, это та область, о которой все слышали, но пока не знают, как к ней подступиться. Она сложнее, чем сокращение легионеров и времени перерывов в матче или увеличение числа лимитчиков. Хочется, чтобы мы хотя бы начали дискутировать на эту тему.

Мы все должны делать шоу. Тогда придут зрители и приедут хорошие игроки. В конце концов, станут богаче те, кто сейчас в этом остро нуждается», – написал Ринат Баширов.

Хо-Сэнг получил травму в матче со СКА: «Я приехал делать шоу, но соперник наносил жесткие удары. Если хоккеистов защищать, игра станет привлекательнее»