Гатиятулин о 1-м звене «Трактора»: «Они выполняют огромный объем работы. Довольны их игрой, никаких сомнений в них нет»

высказался после победы в матче с (3:1).

«Трактор» выиграл Кубок губернатора Челябинской области.

– Завершается заключительный этап предсезонной подготовки. Осталось несколько тренировок перед стартом. Хорошо поработали, получили информацию. Сейчас ее проанализируем и окончательно определимся с составом, кто начнет первый матч.

Приятно всегда побеждать, это дает дополнительные эмоции. Тем более играли при своих болельщиках. Хорошее завершение предсезонной подготовки.

– После выздоровления Кирилла Капустина вернете его в третье звено? Или сезон там начнет Михаил Горюнов-Рольгизер?

– Подумаем. Третье звено на протяжении всей предсезонки играло с Кириллом. Сейчас важно, чтобы он приступил к тренировкам. Посмотрим в каком он состоянии, после чего примем решение.

– Что происходит с первым звеном (Калинин – Бывальцев – Пулккинен – прим. Sports.ru)? Пока они выглядят неэффективно.

– Я так не думаю. Они выполняют огромный объем работы. Где-то может быть нет очков, но это все приходящее. Мы смотрим на командные действия – игру звена в целом. Кто-то чуть раньше выходит из-под нагрузок, кто-то чуть позже. Довольны их игрой. Никаких сомнений в них нет.

– Какой из матчей вам больше понравился по содержанию?

– Мы смотрим на взаимодействие и выполнение игрового задания. Есть положительные моменты и то, что нужно поправить. Этим займемся на оставшихся тренировках.

– был на просмотровом контракте. Что-то решили по нему?

– Пока никаких изменений. Работаем в том составе, который есть. Дальше будем обсуждать и принимать решение, – сказал главный тренер .