О’Делл о Рашевском: «Подкалываем его каждый день, пытаясь поболтать на английском. Он выучил, но не так уж много»

рассказал об общении с Дмитрием Рашевским, изучающим английский.

– В прошлом сезоне вы играли в тройке с Линдбергом и Рашевским. На этой предсезонке мы видели легионерское звено. Обсуждали с тренером этот момент?

– Я не уверен насчет этого, да, на предсезонке мы сыграли пару матчей вместе. Но сказать, что будет, не могу, увидим. Следующие пару дней у нас еще будут тренировки, там посмотрим. С кем бы я ни играл, это будет здорово, главное - играть.

– Но показалось все-таки, что у вас в тройке было больше взаимопонимания.

– Как минимум нам легче общаться друг с другом на площадке. Но с Рашевским и Линдбергом у нас тоже была «химия» в прошлом сезоне. Как я уже сказал, нет разницы, с кем играть.

– Рашевский как-то сказал, что у него не очень с английским. Игра с вами в одном звене помогла ему улучшить свои навыки?

– Я так не думаю. Мы подкалываем его каждый день, пытаясь поболтать с ним на английском. Думаю, что-то он все-таки выучил, но не так уж и много.

– Знания основ достаточно, чтобы понимать друг друга на площадке?

– Да, я ему говорю на льду: «Эй, маленький!» (По-русски.) Он узнает мой голос.

– Кстати, как у вас с русским?

– Да неплохо, могу сказать пару фраз, больше всего знаю плохих слов, пожалуй, не буду их произносить, – сказал канадский форвард .