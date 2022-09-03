Коновалов о 2:0 с «Ак Барсом»: «Задачи отыграть на ноль не было – была задача победить. Приятно это сделать в первой игре за «Динамо»

Вратарь Илья Коновалов высказался о первом матче за – против «Ак Барса» (2:0).

– Это был дебют мечты?

– Да нет, почему? Да, конечно, приятно сыграть на ноль и одержать победу в первой игре, почувствовать уверенность. Но не было прямо задачи отыграть на ноль, просто готовился к каждому броску.

На льду не смотришь на то, кто играет против тебя. Главное – кто за тебя играет!

Мы готовились к этой игре, и я к ней готовился. Была задача победить – мы ее выполнили.

Да, ребята сегодня молодцы, они очень много бросков заблокировали, сражались, бились, была видна самоотдача. Большое спасибо ребятам, это их «сухарь» и наша командная победа.

Ванька Игумнов молодец, он парень с головой, всегда смотрит, куда бросать, и в этой ситуации он взял ответственность на себя и забросил шайбу, – сказал Коновалов.

Коновалов сыграл на ноль против «Ак Барса». В прошлом сезоне АХЛ у него не было сухих матчей