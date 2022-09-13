Леонтьев о 5 поражениях «Нефтехимика» и приметах: «Менял и галстук, и рубашку. Сегодня уже третья, наверное. Верить надо в себя и в команду!»

Олег Леонтьев высказался о неудачной серии «Нефтехимика» из 5 поражений подряд.

Нижнекамцы в понедельник уступили (2:3) в домашнем матче.

– Сегодня команда очень хотела победить. Выходила с особым желанием. Настрой чувствовался с утра, но первые два периода у нас что-то не получалось, хотя моменты были.

В третьем периоде команда показала тот хоккей, который был у нас в прошлом сезоне. Я надеюсь, что мы поймали ту игру, которая была . Надеюсь, что ситуацию мы переломим. Да, сейчас тяжело. Давит такая большая серия из неудачных матчей, но рано или поздно мы ее прервем и все в обратную перевернется. Команда в это верит. Сейчас мы поговорили с капитаном насчет всей этой ситуации.

– Что не получалось два периода?

– Не получалось забить гол, хотя моменты были и неплохие. Ребята с самого начала понимали, что надо играть на «ноль». Хотим победить – нужно не пропускать. В обороне надо играть предельно строго. Все это понимают и знают, но получилось как получилось.

– Многие тренеры верят в приметы. Может галстук поменять?

– Менял уже и галстук, и рубашку. Сегодня уже третья, наверное. Верить надо в себя и в команду! Я уверен, что мы переломим ситуацию.

– Как вам поддержка болельщиков на трибунах?

– Большое спасибо за их поддержку. И в первой игре с минским «Динамо», и сегодня чувствовалась эта огромная энергетика. Особенно в третьем периоде, когда ребята полетели вперед. Такая поддержка болельщиков окрыляет любого игрока, – сказал главный тренер .