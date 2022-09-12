Ларионов о 3:2 с «Нефтехимиком»: «Не лучший матч «Торпедо». Соперник сделал нам тяжелое время в концовке, благодарю их, что не бросили весла»

заявил, что провело не лучший матч против .

Нижегородская команда одержала победу со счетом 3:2.

«Сложный матч. Хочу поблагодарить соперника, что они не бросили весла, а продолжали грести, а продолжали плыть.

В концовке они сделали нам тяжелое время, которое заставило нас понервничать и нас, тренеров, и игроков, и болельщиков.

Радует, что победили. Это не самая лучшая наша игра, но два очка есть два очка. Ребята – молодцы. Выстояли, несмотря на потери, которые мы понесли по ходу матча. Выбыли вратарь и Коваленко», – сказал главный тренер Торпедо.

По ходу третьего периода в воротах нижегородцев появился место .

«Торпедо» выиграло 3 из 4 матчей на старте сезона, забив 20 голов. Следующая игра – с «Ак Барсом»