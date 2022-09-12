Ларионов о 3:2 с «Нефтехимиком»: «Не лучший матч «Торпедо». Соперник сделал нам тяжелое время в концовке, благодарю их, что не бросили весла»

Теги Нефтехимик Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Иван Кульбаков Андрей Тихомиров Николай Коваленко Хоккей

Игорь Ларионов заявил, что «Торпедо» провело не лучший матч против «Нефтехимика».

Нижегородская команда одержала победу со счетом 3:2.

«Сложный матч. Хочу поблагодарить соперника, что они не бросили весла, а продолжали грести, а продолжали плыть.

В концовке они сделали нам тяжелое время, которое заставило нас понервничать и нас, тренеров, и игроков, и болельщиков.

Радует, что победили. Это не самая лучшая наша игра, но два очка есть два очка. Ребята – молодцы. Выстояли, несмотря на потери, которые мы понесли по ходу матча. Выбыли вратарь и Коваленко», – сказал главный тренер Торпедо.

По ходу третьего периода в воротах нижегородцев появился Андрей Тихомиров место Ивана Кульбакова.

«Торпедо» выиграло 3 из 4 матчей на старте сезона, забив 20 голов. Следующая игра – с «Ак Барсом»

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