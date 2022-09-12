Канадец Керран присоединится к «Металлургу» после 21 сентября

Стало известно, когда защитник Коди Керран присоединится к «Металлургу».
«Официальное приглашение в страну мы ему оформили.
Как только мы получим разрешения, визу он получит довольно быстро. Ожидаем его после нашего дальневосточного выезда», – рассказал вице-президент магнитогорского клуба Сергей Ласьков.
С 15 по 21 сентября «Металлург» проведет по два матча в Хабаровске и Владивостоке с «Амуром» и «Адмиралом»
В начале сентября магнитогорцы объявили о подписании однолетнего соглашения с канадским хоккеистом.