Ласьков о старте «Металлурга»: «Причины неудач лежат в психологическом плане. Но сейчас постепенно все наладится»

высказался о неудачном старте сезона у «Металлурга».

В первых пяти матчах этого сезона КХЛ-2022/23 магнитогорский клуб потерпел 3 поражения – от ЦСКА (2:6), «Северстали» (3:4 от) и «Амура» (4:5 от). Также команда Ильи Воробьева обыграла «Торпедо» (5:4) и «Спартак» (2:1 от).

«Начало сезона, нервы, нюансы, шероховатости, несколько игроков было с мелкими травмами, что разбило определенные связки. Но сейчас постепенно все наладится. Причины неудач больше всего, видимо, лежат в психологическом плане.

Мы с тренерами сели, поговорили, разобрались. Ассистенты, безусловно, новые, надо найти с ними точки соприкосновения. Но они не с улицы подобраны, понятно, что есть с чем работать, и я думаю, все наладится», – сказал вице-президент клуба.

15 сентября сыграет с «Амуром» на выезде.