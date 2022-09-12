21-летний Венгрыжановский – лучший новичок недели в КХЛ. Награду второй раз подряд получил игрок «Торпедо»

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Лучшим новичком недели в КХЛ второй раз подряд признан игрок «Торпедо»

Нападающий Денис Венгрыжановский впервые в карьере признан лучшим новичком. 21-летний хоккеист набрал 4 (1+3) очка в двух матчах недели – с «Амуром» (6:1) и «Автомобилистом» (7:3).

Все очки форвард набрал при игре в большинстве, также на его счету восемь бросков по воротам, один отбор шайбы, среднее игровое время составило 15 минут и 9 секунд.

Лучшим игроком прошлой недели был признан 19-летний нападающий нижегородского клуба Егор Виноградов.

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