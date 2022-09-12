Ничушкин об автомобилях: «В Челябинске такие крутые ездят! Некоторые покупают машину за 20 миллионов, а сами живут в квартире за 3-4. Странно»

рассказал о различиях в отношении русских и американцев к автомобилям.

– Правда, что американские хоккеисты на тренировки и матчи даже на пикапах приезжают?

– Эта ментальность во всех США, американцы к машинам чуть иначе относятся. У нас в Челябинск приезжаешь – такие крутые автомобили ездят! Любят некоторые купить машину за 20 миллионов рублей, причем сами живут в квартире за три-четыре миллиона. Это странно.

С другой стороны, лишь бы человек был доволен. Если ему нравится и он хочет – почему нет? Хочешь – трать деньги, хочешь – копи.

А вообще, в , если честно, любят обсуждать, кто сколько тратит. Постоянно подкалывают ребят – не меня, а других – между собой: «Чувак, отложи деньги на черный день!» – сказал нападающий «Эвеланш».