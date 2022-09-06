Тренер Маркидан о Ничушкине: «Представляете, сколько всего на него вылили? Как над ним подшучивали. Иностранцы в один голос говорят: «Вэл – это круто!»

Тренер Павел Маркидан о процессе восстановления после травмы.

– Валера вышел на лед впервые за достаточно продолжительный период времени. Ему было эмоционально сложно. Нет, Валера горел желанием, но беспокоился за ногу из-за травмы.

Но мы вышли, и все было отлично – поработали с улыбкой на лице. Покатались, посмотрели голеностоп. Сделали больше акцент на травмированную ногу.

Мы отрабатывали разного рода элементы – торможения, аккуратно на одну ногу, потом – на две. Не форсировали подготовку, все делали осторожно.

– Про Ничушкина говорят, что он – конь. В чем его уникальность?

– Во-первых, это его антропометрия и физические данные. Человек реально габаритный. Во-вторых, на эти габариты наложена бешенная функционалка. У него как внешне много здоровья, так и внутренне. Ничушкин прям – машина.

– Вы тренируете спортсменов под слоганом: «Хоккей всё видит». Это соответствует карьере Ничушкина?

– Это прям вот в точку. Ни для кого не секрет, что у Валеры был тяжелый эмоциональный период. В каждом коридоре находился тот, кто хотел над ним посмеяться.

Я всегда его поддерживал. Мы об этом разговаривали много раз. И надо ему отдать должное: Валера – прям боец. Представляете, сколько всего на него вылили? Как над ним подшучивали…

Он все это пережил, переболел – и поднял чашку над головой. Это реально классическая история, которую можно описывать в учебниках по мотивации и рассказывать детям. Как пройти через сложный период и стать чемпионом.

Причем игрок не просто весь сезон катался в четвертом звене, а вышел на роль лидера и в финале Кубка Стэнли забил четыре гола, при этом взвалив на себя львиную долю черновой работы.

Так что хоккей в самом деле все видит. Как ты работаешь, такое уважение у партнеров и заслужишь. Я читал интервью многих иностранных хоккеистов. Они все в один голос говорят: «Вэл – это круто!» – сказал Маркидан.