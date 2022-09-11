Хартли замечен в аэропорту Шереметьево. Бывший главный тренер «Авангарда» прилетит в Омск, вероятно

Бывший главный тренер замечен в аэропорту Шереметьево.

В сообществе болельщиков омского клуба в VK появилось фото подписчика с Хартли, сделанное в аэропорту Шереметьево.

«Боб летит в Омск», – говорится в шапке поста.

В пресс-службе «Авангарда» информацию о визите Хартли не подтвердили, но и не опровергли.

«Ждите информации. В принципе, Александр Крылов уже неоднократно до этого говорил что Хартли прилетит», – заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что клуб пригласил канадского специалиста на открытие G-Drive Арены в Омске. Он возглавлял «Авангард» на протяжении 4 сезонов и выиграл с ним Кубок Гагарина в 2021 году.

В этом году Хартли оставил свой пост, его заменил Дмитрий Рябыкин. Омский клуб начал новый Фонбет Чемпионат КХЛ с 3 поражений.