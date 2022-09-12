Епанчинцев о КХЛ: «Стало меньше опытных игроков, но топ-игроки есть. Игра стала гораздо быстрее»

высказался о изменениях в Фонбет Чемпионате КХЛ за последние годы.

— Как изменилась лига [с того момента, когда вы тренировали «Спартак»]?

— В лиге стало меньше опытных игроков, чем в мое время, но топ-игроки есть. Хоккей совсем другой! Игра стала гораздо быстрее. Мы это видим и стараемся к этому прийти.

И правила поменялись, для нападающих стало больше свободы действий. То, что раньше позволялось, теперь не позволяется. Нельзя цеплять, нельзя трогать, идет более атакующий хоккей, к этому лига и стремится. Сейчас надо быстрее проходить среднюю зону, больше играть в атаке, – сказал главный тренер «Амура».