Епанчинцев об 1:6 с «Торпедо»: «До третьей пропущенной шайбы была равная, обоюдоострая игра»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:6) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«До третьей пропущенной шайбы была равная, обоюдоострая игра. Единственное, если при выходе «два в ноль» не попадает по шайбе и не наносит бросок, то такая реализация удручает. После третьего гола развалились полностью. «Торпедо» доминировало во всем.

К сожалению, пропустили два легких гола. Голкипер мог сыграть и получше. Первый гол всегда поворачивает игру. Сегодня повернулось в сторону соперника. Мы начали больше открываться, больше позволять «Торпедо» в атаке. Отсюда результат», – сказал .