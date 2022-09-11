Ничушкин о поездке в Дубай с Кубком Стэнли: «Через профсоюз запрашивали. Если не дадут сейчас, то в Европу просить не буду»

рассказал о ситуации с поездкой в Дубай с Кубком Стэнли.

– Жаль, что вам не дали привезти ни в Дубай, ни в Стамбул.

– У нас еще были попытки, мы через профсоюз игроков НХЛ запрашивали насчет Дубая. По сути, дают [привезти] в Европу.

Но у меня у родственников и у кого‑то из друзей нет шенгена, плюс сложные авиаперелеты.

Если уж не дадут сейчас, то и в Европу просить не буду. Ну, а смысл? Я могу с Кубком Стэнли и в Америке провести время. А многие друзья в любом случае не полетят, – сказал форвард .