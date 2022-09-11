Андронов о старте «Локомотива»: «Надо учиться на своих ошибках. Идем от игры к игре»

оценил старт «Локомотива» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В 4 матчах ярославцы набрали 5 очков.

— У вашей команды неровный старт. Есть разочарование результатами, или пока спокойно относитесь к рабочей ситуации для начала сезона?

— Конечно, проигрывать всегда неприятно, но это рабочий процесс, правильно вы сказали. Идем от игры к игре. Надо учиться на своих ошибках.

— Вы начали в сезоне результативно, забив два гола в Екатеринбурге. Можно ожидать, что в Ярославле вам станут доверят больше, чем в ЦСКА, не ограничиваясь рамками оборонительного форварда?

— Я готов выполнять любую работу, которую мне предоставят. Стараюсь делать для команды все, что могу, – сказал форвард .