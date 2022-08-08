Андронов о ЦСКА: «Это был подарок сверху – поиграть в таком великом клубе и что-то сделать для него»

прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Локомотив».

– Расскажите, как возник вариант с «Локомотивом»? И была ли возможность остаться в ЦСКА?

– Вариант остаться был, но обстоятельства сложились так, что я оказался в «Локомотиве».

Мы провели хороший диалог с руководством ЦСКА, друг друга поняли. Президент ЦСКА рассказал мне о своем видении ситуации, я ему – о своем. После этого разговора я решил, что мне лучше уйти.

С «Локомотивом» мы начали вести переговоры после завершения сезона. Пока шел плей-офф, я старался не спекулировать на теме ухода. Это было бы некорректно по отношению к ЦСКА, который для меня очень многое сделал, а также к товарищам по команде.

– Кто-то кроме «Локомотива» выходил с вами на связь?

– Да, были некоторые клубы, которые проявляли интерес, но «Локомотив» был больше в приоритете.

– Фигура Игоря Никитина была фактором при переходе?

– Определенно. Он знает меня как игрока, а я знаком с его системой, с его требованиями. Я думаю, что Никитин повлиял на это решение.

– Что для вас ЦСКА? Кроме благодарности, о которой вы говорили ранее.

– Я не поменяю своего мнения о ЦСКА. Этот клуб для меня очень многое сделал. Если вы спрашиваете, есть ли какие-то обиды – ничего такого точно нет. Я хорошо ушел.

У меня отличные отношения с ребятами, с персоналом, с руководством. Для меня ЦСКА – это по-прежнему благодарность, это был подарок сверху – поиграть в таком великом клубе и что-то сделать для него.

– Более 10 лет в ЦСКА – какими они были?

– Они были разными. Тяжело тоже было, но это стоило того. Много трудов там оставил, много работы мы сделали. За это время я как игрок и ЦСКА как клуб прошли большой путь. За этот период армейцы стали одним из лидеров чемпионата, мы выиграли два Кубка за шесть лет. Не стыдно за это время, – сказал форвард .