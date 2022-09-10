Гормли прибыл в расположение «Сочи»: «Это будет интересный сезон, рад, что для меня он наконец-то начинается!»

Защитник прибыл в расположение команды.

«Конечно, это было долгое путешествие из Канады в Сочи, но я рад быть здесь! Хорошо, что все прошло гладко и весь багаж приехал со мной. Нас ждет захватывающее время, я готов помогать команде.

Я знаю , мы играли друг против друга на протяжении многих лет в Северной Америке. Мы с ним уже немного переписывались. Здорово, что рядом со мной будет еще один канадский парень.

Очень жду момента встречи с командой. Мы уже общались с Джо, но, конечно, процесс адаптации займет какое-то время, поэтому буду максимально плотно общаться с командой.

Это будет интересный сезон, я рад, что для меня он наконец-то начинается!» – сказал Гормли.