Леонтьев о 4-м поражении «Нефтехимика» на старте: «Обстановка в команде рабочая, панических настроений нет. Надеемся, преодолеем кризис в ближайшее время»

Олег Леонтьев высказался после поражения от минского (1:5).

«Несмотря на такой счет, я поддерживаю ребят. Уверен, что мы выйдем из этой ситуации. У «Динамо» собрался очень серьезный коллектив в этом году, но это не оправдание. Надо выходить и делать. Стиснув зубы, друг за друга.

Легких матчей не бывает. Каждая игра – бой, а бои надо выигрывать, преодолевая себя. Пока нам чего-то не хватает, но надеемся, что кризис преодолеем в ближайшее время. Обстановка в команде рабочая, живая. Никаких панических и пораженческих настроений нет.

Во втором периоде были контратаки с высокой реализации у соперника. Не могу сказать, что мы потеряли концентрацию тогда. По голевым моментам примерное равенство было, но мы свои попытки не реализовали. Хладнокровие и мастерство – решающий фактор», – сказал главный тренер «Нефтехимика».

«Нефтехимик» проиграл 4-й матч подряд на старте сезона КХЛ