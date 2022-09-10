Вудкрофт на вопрос о том, когда Душак начнет забивать: «Я не взял с собой магический шар с предсказаниями!»

прокомментировал победу в матче против (5:1).

«Горжусь своей командой. Это была командная победа, каждый внес свой вклад. Играли дисциплинировано, как и следует. Это хороший знак.

Играли в меньшинстве как следует, большинство сработало. провел первый матч в сезоне, он сыграл великолепно, был сфокусирован и подчищал, когда были какие-то огрехи. Все это стало слагаемыми успеха.

Я удоволетворен тем, как команда начала сезон. Есть над чем работать, но это всегда так.

Первый гол Пинчука? Конечно, я его поздравил! Очень рад за него, он провел отличную игру, выиграл много борьбы и здорово сражался за команду на последних минутах, за что и был вознагражден голом.

Когда Душак будет забивать сам, а не только ассистировать? К сожалению, я не взял с собой магический шар с предсказаниями! Он создает хорошие моменты для команды, здорово распоряжается шайбой. Надо, чтобы так и продолжалось», – сказал главный тренер минского .