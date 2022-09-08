Вудкрофт о 2:4 с «Салаватом»: «С таким количеством удалений нельзя выигрывать матчи»

Главный тренер минского подвел итоги матча с (2:4).

«Команда провела хороший старт, забила быстрый гол. Но, как у нас уже случалось в этом сезоне, дали сопернику вернуться в игру, где-то остановились. Повезло, что первый период завершили вничью.

В перерыве поговорили о том, что нужно продолжать играть, и второй период провели получше. В третьем наши опытные игроки получили много штрафа, что привело к тем последствиям, которые мы получили. Можно сказать, что сами себе выстрелили в ногу такими удалениями.

После игры было собрание, поговорили с игроками – поняли, что сами отдали победу. Продолжаем работать, но с таким количеством удалений нельзя выигрывать матчи», – сказал после игры Фонбет Чемпионата КХЛ.