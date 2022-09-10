Тамбиев об игре «Адмирала»: «Есть положительные моменты, сейчас идет становление. С оптимизмом смотрим на домашнюю серию»

рассказал о предсезонной подготовке «Адмирала».

«В плане предсезонной подготовки все, что запланировали на сборе в Минске, все выполнили. Хорошие условия были для работы. В шаговой доступности дворец, питание, проживание – все было на уровне. Здесь хочется поблагодарить руководство, что в хороших условиях дали нам поработать.

Сыграли 8 проверочных матчей. Посмотрели всех игроков, которых подписали и которые были на просмотровых контрактах. От кого-то по спортивному принципу пришлось отказаться. Кто-то, наоборот, нас порадовал.

Селекция не останавливалась ни на день. Все время были в поисках усиления команды. Каждая игра давала нам информацию о том, какие позиции необходимо усилить. Если говорить о работе – ребята молодцы, терпели. Команда была оторвана от семей, на сборах всегда так. Только после турнира в Сочи мы на пару дней отпустили ребят домой. А так работали… работали много.

Что касается старта чемпионата – первую игру сложно назвать игрой. Может быть, переволновались, команда не была похожа на себя. Оставшиеся три матча против «Сочи», «Спартака» и «Ак Барса» были другие. Команда нащупывает свою игру.

Есть положительные моменты, сейчас идет становление. Почему я говорю «становление», потому что прямо перед стартом чемпионата мы подписали ряд игроков. Им нужно время, чтобы сыграться, влиться в коллектив.

С оптимизмом смотрим на домашнюю серию. Надеемся на поддержку болельщиков. Постараемся порадовать их хорошим хоккеем», – сказал главный тренер .