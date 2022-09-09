«Ванга, значит, существует все-таки». Галиев о победной шайбе Шипачева «Адмиралу» и его фото на программке

Теги Ак Барс КХЛ Вадим Шипачев Станислав Галиев Адмирал Хоккей

Станислав Галиев связал шайбу Вадима Шипачева с существованием прорицательницы Ванги. 

Форвард «Ак Барса» стал автором победного гола в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:1 ОТ). 

Вадим Шипачев был размещен на предматчевой программке, забивает решающий гол. Совпадение?

– Ну Ванга, значит, существует все-таки. Не зря? Не зря. Чаще, надеюсь, будем его видеть. И в тюбетейке и на программке.

– Все-таки верили, что его бросок на две секунды до конца овертайма будет голевым?

– Ну а там по-другому нельзя было. Там либо забивай, либо иди буллиты бить, – сказал нападающий казанцев. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные