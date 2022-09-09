«Ванга, значит, существует все-таки». Галиев о победной шайбе Шипачева «Адмиралу» и его фото на программке

Станислав Галиев связал шайбу Вадима Шипачева с существованием прорицательницы Ванги.
Форвард «Ак Барса» стал автором победного гола в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:1 ОТ).
– Вадим Шипачев был размещен на предматчевой программке, забивает решающий гол. Совпадение?
– Ну Ванга, значит, существует все-таки. Не зря? Не зря. Чаще, надеюсь, будем его видеть. И в тюбетейке и на программке.
– Все-таки верили, что его бросок на две секунды до конца овертайма будет голевым?
– Ну а там по-другому нельзя было. Там либо забивай, либо иди буллиты бить, – сказал нападающий казанцев.