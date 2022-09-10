Директор «Адмирала»: «Довольны игрой иностранцев, но им еще надо немного добавить. Есть куда расти»

Вадим Аверкин высказался о селекционной работе .

«Что касаемо селекции: собрали игроков, которые хотят играть. Вратарская бригада у нас была укомплектована давно. Мы переподписали и . Также выкупили у «Спартака» Пашу Хомченко, который неплохо себя проявил в игре против «Ак Барса» и на предсезонном сборе.

Удалось вернуть Либора Шулака. Он сам хотел играть в «Адмирале», но не могу сказать, что все было просто. Мы одни из первых в лиге, кто подписал пять легионеров. Тренерский штаб очень скрупулезно просматривал их.

Мы довольны игрой иностранцев, но им еще надо немного добавить. Есть куда расти, есть что прибавлять. К примеру, Колби Уильямс осваивается. До этого он в России не играл. Также в не играл и Михал Криштоф.

Прямо перед чемпионатом удалось подписать двух нападающих – это и Саша Горшков. Для нас это неплохое усиление. Это уже приносит свои плоды», – сказал спортивный директор «Адмирала».