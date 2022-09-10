Директор «Адмирала»: «Довольны игрой иностранцев, но им еще надо немного добавить. Есть куда расти»

Теги Вадим Аверкин КХЛ Александр Лазушин Александр Горшков Никита Серебряков Адмирал Либор Шулак Николай Чебыкин Михал Криштоф Павел Хомченко Колби Уильямс Хоккей

Вадим Аверкин высказался о селекционной работе «Адмирала».

«Что касаемо селекции: собрали игроков, которые хотят играть. Вратарская бригада у нас была укомплектована давно. Мы переподписали Никиту Серебрякова и Александра Лазушина. Также выкупили у «Спартака» Пашу Хомченко, который неплохо себя проявил в игре против «Ак Барса» и на предсезонном сборе.

Удалось вернуть Либора Шулака. Он сам хотел играть в «Адмирале», но не могу сказать, что все было просто. Мы одни из первых в лиге, кто подписал пять легионеров. Тренерский штаб очень скрупулезно просматривал их.

Мы довольны игрой иностранцев, но им еще надо немного добавить. Есть куда расти, есть что прибавлять. К примеру, Колби Уильямс осваивается. До этого он в России не играл. Также в КХЛ не играл и Михал Криштоф.

Прямо перед чемпионатом удалось подписать двух нападающих – это Николай Чебыкин и Саша Горшков. Для нас это неплохое усиление. Это уже приносит свои плоды», – сказал спортивный директор «Адмирала».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные