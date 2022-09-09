Защитник «Адмирала» Уильямс о приезде в Россию: «В Америке отыграл 7 лет, захотел перемен. Агент много рассказывал, и все произошло очень быстро»

Защитник Колби Уильямс рассказал о своем решении приехать в Россию.

– Как вы решили перейти в «Адмирал» в нынешней непростой ситуации?

– Я уже давно играл в Северной Америке. Семь лет на профессиональном уровне, захотел перемен. Я знал, что Антон Берлев играет в этой команде и сможет при случае мне помочь.

У меня был хороший агент, Андрей Матвеев, он много со мной говорил, рассказывал и в результате все произошло очень быстро: мой сезон заканчивался в середине мая, а в середине июля я уже был подписан и началась предсезонка в России, так что лето было коротким.

– В чем разница в уровне между КХЛ и АХЛ?

– В КХЛ намного больше мастерства, позиционной игры с шайбой. В АХЛ больше структурной игры и прессинга, забросов и выбросов шайбы в зону, игровых микроэпизодов. В целом, хоккей везде один, и я постепенно привыкаю и втягиваюсь в систему игры в .

– С кем больше общаетесь в команде помимо Берлева?

– Со многими, например, с и , которые тепло ко мне относятся. В целом, отмечу, что несмотря на языковой барьер, все члены команды проявляют ко мне очень дружеские чувства, и мы часто вместе проводим свободное время.