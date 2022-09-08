Куммола о создании новой лиги в Европе: «Необходимо от 500 млн до 1 млрд евро. Нужна телекомпания, которая не вкладывала все свои деньги в футбол»

Калерво Куммола высказался о возможном создании европейской хоккейной лиги.

Ранее глава чемпионата Финляндии Хейкки Хилтунен выступил за создание новой лиги в Европе для противодействия приходу НХЛ.

«Я читал заявление Хилтунена, и это было похоже на интервью 10 или 20-летней давности (смеется). Об этом всегда говорили.

Экономические условия? Должна быть телекомпания, которая не вкладывала все свои деньги в футбол. Сумма, которая необходима, составляет от 500 миллионов до одного миллиарда евро. Это большая сумма? Да, но это не невозможно. Конкуренция в телевизионном бизнесе стала жесткой, и хоккей хорош тем, что может проводить матчи каждый вечер.

И эти 500 миллионов – это минимум. Я много говорил с немцами об этом, и они довольно угрюмо реагировали, потому что боятся, что их чемпионат развалится. Деньги были бы единственной приманкой.

Германия – сложная фигура, да и Швеция непростая. Швейцария также должна быть вовлечена и, вероятно, Чехия. Кроме того, в Словакии есть одна команда из Братиславы, а также следует включить Англию.

Когда это может стать реальностью? Если такую ​​телекомпанию удастся найти, то в течение двух-трех лет.

Нужно найти профессионала, чтобы он искал такого партнера и вел переговоры», – сказал почетный президент Федерации хоккея Финляндии.